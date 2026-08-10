Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi ayrılma ihtimali konuşulan isimlerin başında gelenlerden biri de Oğuz Aydın oldu. İstediği süreleri bulamayan milli futbolcunun, sürekli ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitme ihtimali doğdu. Amedspor da 25 yaşındaki kanat oyuncusuna talip oldu.

İtalyan gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Amedspor, Oğuz Aydın için Fenerbahçe'ye 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu. İki kulübün anlaşmaya varması halinde 25 yaşındaki milli futbolcunun, 2026-27 sezonunu Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor'da kiralık olarak geçireceği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE 72 MAÇ

Fenerbahçe'nin 2024 yılında Alanyaspor'dan 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, Sarı-Lacivertli formayla 72 maçta boy gösterdi. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik skor katkısı sağladı. Fenerbahçe ile 2028'e dek sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...