Anadolu Efes, Fransız oyun kurucu Matthew Strazel ile 2+1 sezonluk anlaşma sağlandığını açıkladı.

Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Son dört sezonu Monaco formasıyla geçiren ve kariyeri boyunca pek çok şampiyonluk kazanan Fransız oyun kurucu Matthew Strazel ile 2+1 sezonluk anlaşma sağladık. Ailemizin yeni üyesi Matthew Strazel'e 'Hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Monaco formasıyla Avrupa Ligi'nde 42 maça çıkan Strazel, ortalama 24 dakika 18 saniye sahada kaldı. 23 yaşındaki basketbolcu, 9.2 sayı, 1.9 ribaunt ve 3.9 asist ortalamasıyla mücadele etti.