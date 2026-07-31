Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, teknik direktör Fatih Tekke'ye övgüde bulunarak, "Fatih hocayla aramızdaki ilişkiyi şöyle ifade edebilirim, hocayı şöyle tarif ediyorum; taktiksel anlamda bir çılgın. Taktiksel anlamda bize geçen sene yaptıklarıyla beraber bir kupa kazandırdı." dedi.

Onana, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren bordo-mavili takımın kampında konuştu. Kampın iyi gittiğini ve gayet iyi çalıştıklarını belirten Onana, "Çok yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Takımımız birlik olmuş durumda. Bu da çok önemli. Önümüzde zorlu, uzun bir sezon olacak. Gayet iyi çalışıyoruz ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Geçen sezon sonunda "Görev tamamlandı.' şeklinde sosyal medyadan verdiği mesajın bir ayrılık gibi algılanmaması gerektiğini anlatan Onana, şöyle devam etti: "Trabzonspor taraftarının bana gösterdiği sevgi için teşekkür ediyorum. Eğer bir başarı elde edildiyse, bu onların sevgisi ve desteği sayesinde mümkün oldu. Sezon sonunda 'Görev tamamlandı.' demiştim çünkü geçen sezonki hedefimiz başarılı olmak ve bir kupa kazanmaktı. Benim için görevimizi tamamlamak, takım olarak bir kupa kazanıp başarılı olmaktı. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Hem kendi adıma hem de takım adına güzel bir sezon geçirdik. Kupa görevini tamamlamıştık."

'KUPA SONRASI ANLAŞTIK'

Deneyimli kaleci Trabzon'a geri dönüş sürecindeki düşüncelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Geri dönüş kararım çok basit oldu. Kupayı kazandığımız anda Ertuğrul başkanımız sahada yanıma gelip, 'Andre, 1 yıl daha kalmanı istiyorum.' dedi. Zaten ondan sonrasında şartları konuştuk. İki tarafın da çok mutlu olacağı şartlar üzerinde uzlaşıp çok da uzun sürmeden anlaşmayı tamamladık. Ben de buraya gelmeyi çok istemiştim. Çünkü başkanımız sözünde duran birisi. Bana bu talebi iletmişti ben de zaten mutlu olduğum yere tekrar gelmeyi çok kolay bir kararla aldım."

Bu sezonun geçen sezona göre çok daha zor olacağına dikkati çeken Onana, şunları söyledi:

"Daha fazla çalışmamız gerekecek. Rakipler daha fazla bize odaklanacak. Daha iyi işler çıkarmamız gereken bir sezon olacak. Aynı zamanda zorlukları da aşmamız gereken bir sezon olacak. Çünkü çok kolay olmayabilir, zorluklar yaşayabiliriz. Ama bu zorlandığımız anlarda da belki de tek bundan çıkış yolu pozitif olmak olacak. Her zaman pozitif olmalıyız. Hem bütün takım arkadaşlarımız, taraftarlarımız herkes pozitif olmak durumunda. Çünkü bu takım bunu başardı, daha iyisini de yapacak. Zorluklar için de hazırız."

'TARİH KAZANANLARI HATIRLAR'

Onana, geçen sezon özellikle penaltılarda gösterdiği başarı ile Türkiye Kupası'nı kazanmalarına ilişkin bir soru üzerine de şunları kaydetti: "Kupayı kazandığımız an çok mutlu hissettim. Bu hem benim için hem de takımımızın verdiği emeğin karşılığı olması açısından çok önemliydi. Bu ödülü almak beni çok mutlu etti. Takım arkadaşlarım adına da unutulmaz bir andı. Büyük takım olmanın refleksini göstermeniz gereken anlar vardır. Kalecinin de takımın kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmaması gerekir. Ben de bana duyulan güveni karşılıksız bırakmamak için elimden geleni yapıyorum. Penaltıları kurtarmış olmam önemli olabilir ancak bu başarıda asıl pay, takımımızın ortaya koyduğu büyük mücadeleye aittir."

"Sizin de bildiğiniz gibi tarihte her zaman kazanları hatırlar." diyen Kamerunlu kaleci, "Bu anlamda bizim için gururla, mutlulukla hatırlanacak bir an oldu. Hem bireysel anlamda hem kolektif anlamda hem de taraftarlarımız için gerçekten unutulmayacak anlar oldu. Tabii ki bunda bir payım varsa ben de çok mutlu olurum ama takım arkadaşlarımın değeri de aynı zamanda önemli. Trabzonspor'a geliş amacım bu zaten. Belki de Trabzonspor'a transfer edilişim bu yüzden. Bu zorlu anlarda öne çıkabilmek, sorumluluk almam gereken durumlarda o sorumluluğu alabilmek, üstlenebilmek. İşler bazen iyi gidebilir bazen kötü gidebilir ama o anlarda sorumluluğu almak gerekir." ifadesini kullandı.

Kendi performansından çok takım arkadaşlarının başarısının ön plana çıkarılması gerektiğini belirten Onana, "Penaltıları gole çeviren takım arkadaşlarım olmasaydı bu kupayı kazanamazdık. Elbette kurtarışlarımda kendi yaptığım ufak ipuçları var. Bunu kendime saklayayım. şeklinde konuştu.

UĞURCAN ÇAKIR SÖZLERİ

Onana, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından kaleyi devralmasına ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi: "Futbolda hiç kimsenin yeri doldurulamaz değil. Bunun adı Uğurcan olsun, Onana olsun ya da benden sonra gelecek kaleci olsun. Herhangi bir oyuncunun ya da herhangi bir pozisyondaki ismin yeri doldurulabilir. Ama bunu söylerken şunu da ifade etmem gerekir; Uğurcan gerçekten çok beğendiğim, saygı duyduğum, A Milli Takım'ın kalesini koruyan ve bu takımla çok önemli başarılara imza atmış büyük bir kaleci. Kendimi değerlendirecek olursam ben de kariyerimde önemli başarılar elde etmiş bir kaleciyim. Ancak ne ben ne Uğurcan ne de başka biri vazgeçilmez değildir. Ben de bu takımdan ayrıldığımda mutlaka yerim dolacaktır."

Trabzonspor'un kalesinde geleceğe yönelik önemli isimlerin bulunduğunu da belirten Onana, "Bu isimler Erol Can, Ahmet ve Onuralp. Çok değerli, çok genç kaleciler. Uzun yıllar Trabzonspor'un kalesini koruyacaklarına inanıyorum. Taraftarlar da emin olsun; Trabzonspor'un kalesi uzun yıllar emin ellerde olacak. Gerçekten çok başarılı olacaklarına inanıyorum." dedi.

Onana, geleceğe yönelik planlarının bulunduğunu belirterek, "Planlar her zaman yapılır ancak hayat her zaman planlandığı gibi ilerlemeyebilir. Bu hayatta bir hafta, hatta bir saat sonra ne olacağını bilemiyorsunuz. Dolayısıyla bir yıl sonrasına ilişkin elbette planlarım ve düşüncelerim var ama gelecekte neler olacağını öngörmek mümkün değil." diye konuştu.

'FATİH TEKKE KORKMAYAN BİRİ'

Onana, teknik direktör Fatih Tekke'den övgüyle söz ederek şunları aktardı: "Fatih hocayla aramızdaki ilişkiyi şöyle ifade edebilirim, hocayı şöyle tarif ediyorum; taktiksel anlamda bir çılgın. Bunu tamamen olumlu anlamda söylüyorum. Geçen sezon taktiksel anlayışıyla bize bir kupa kazandırdı. Futbol konusunda çok net fikirleri var ve bunları anlatmaktan ya da uygulamaktan çekinmeyen biri. Risk almaktan korkmuyor, oyundan korkmuyor ve yapılması gereken her şeyi yerine getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla kendisiyle çalışmaktan büyük keyif alıyorum."

Fatih Tekke için "Hem kendi adıma iyi bir arkadaş hem de çok iyi bir antrenör." diyen Onana, "Burada ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Bu yıl da olabilir, sonraki yıl da. Ne kadar birlikte çalışacağımız belli değil. Ancak hocamı her zaman iyi hatırlayacağım. Kendisine her zaman en iyi dileklerimi iletiyor ve nerede olursam olayım başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzon'da çok fazla dışarı çıkmadığını, genellikle evde ya da kulüpte vakit geçirdiğini anlatan Onana, şöyle konuştu: "Genelde ya evde ya da kulüpteyim. Çok dışarı çıkmasam da insanların sevgisini her zaman hissediyorum. Burada futbol da hayat da duygularla yaşanıyor. Daha önce birçok ülke gördüm. Daha yoğun ve daha taktiksel futbolun oynandığı yerlerde bulundum. Ancak burası tamamen duygularla yaşayan bir şehir. Tutkunun en yoğun hissedildiği yerlerden biri."

Trabzon'da taraftarlarla yaşadığı anılara da değinen Onana, şunları söyledi: "Yolda arabamla giderken taksi şoförleri beni durduruyor. Bunu olumsuz anlamda söylemiyorum, aksine çok hoşuma gidiyor. Arabadan inip 'Bir fotoğraf çekilelim, gel bir sarılalım.' diyorlar. İlk başta bunu çok garipsemiştim ama bunun sevginin bir göstergesi olduğunu anladım. Bazen iletişim konusunda zorluk yaşayabiliyoruz. Onlar İngilizce bilmiyor, ben de Türkçe bilmiyorum. Böyle durumlarda tercümanlarımız bize yardımcı oluyor. Ama sevgilerini yürekten hissediyorum."