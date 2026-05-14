Ankara’da otopark mafyasına ve "değnekçi" olarak tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve "Güven Sokağı" adı verilen çalışma neticesinde, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 32 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet birimlerinin yaptığı teknik ve fiziki takipler sonucunda; şüphelilerin kentin çeşitli caddelerinde ve işletme önlerinde, yasal yetkileri olmadığı halde sürücülerden park ücreti talep ettikleri belirlendi. Soruşturma süreci, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının titizlikle incelenmesi ve mağdur vatandaşların ifadelerinin alınmasıyla derinleştirildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyerek şüphelileri etkisiz hale getirdi.

Emniyetteki sorguları devam eden şüphelilerin, savunmalarında aldıkları paraları "bahşiş" olarak nitelendirdikleri öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü, korsan otoparkçılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgularken, vatandaşların bu tür faaliyetlerle karşılaşmaları durumunda vakit kaybetmeden emniyet birimlerine ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.