(N) kodunun dışında çeşitli suç iddiaları ve şüphesi ile Ç-K- V-Y-O-G-M-harfleri ile başlayan 100 kadar kod var. Son olarak akademisyen Prof. Senih Çavuşoğlu da Diplomasi Forumuna katılmak için geldiği Antalya’dan N-82 kodu nedeniyle geri çevrilip, Kuzey Kıbrıs’a geri gönderildi.

ERHÜRMAN DEVREYE GİRDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ‘’Çavuşoğlu ile görüştüm, sıkıntı nedeniyle üzgünüm. Ama üzülmekle yetinemem. Sorunun çözümü için girişimlerimiz devam edecek’’ dedi. KKTC’de Milletvekili olan Okan Dağlı da 2022’de N-82 kodu nedeniyle geri çevrilmişti.

Bu kodlara sahip olan giremiyor

Yurda giriş yasağına dair bazı kodlar şöyle: (N) ile başlayanlar milli güvenlik aleyhindeki faaliyet, (Ç) kodları Türkiye’de suça karışanlar, (G) kodları kamu düzenini bozan yabancılar, G-87 : Genel Güvenlik tehlikesi G-42 : Uyuşturucu suçu, Ç-151, Göçmen Kaçakçılığı, N 99: İnterpol kırmızı bülten, K-65 : Kaçakçılık,V-137: Deport edilen.