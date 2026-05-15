Bu yıl 6.sı düzenlenen ARTCONTACT İSTANBUL Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 83 katılımcı galeri çatısı altında 12 ülkeden 1000’iaşkın sanatçı ile sanat severlerin ziyaretine çok sayıda kolleksiyoner ve izleyicinin eşliğinde açıldı. Açılışta genç opera sanatçılarının konserinin ardından açık alanda kokteyl verildi. Geleneksel olarak verilen Sanatçı Onur Ödülü ressam Ertuğrul ATEŞ’e İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir POLAT, Kurum Onur Ödülü Istanbul Modern’e Yahşi BARAZ, Sanata Katkı Onur Ödülü Bozlu Art Project’e Kadıköy Belediye

Başkanı Mesut Kösedağ tarafından verildi. 22 söyleşi 20’nin üzerinde workshop ve performansın yer aldığı fuar 17 Mayıs 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilir. Yenikapı Marmaray-Metro İstasyonları Namık Kemal Caddesi çıkışından fuar alanına 10:30-20:00 saatleri arasında karşılıklı servis bulunmaktadır

