Ergin Ataman ile yollarını ayıran Panathinaikos, başantrenörlük görevi için Zeljko Oradovic ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Atina ekibi, 14 yıl sonra geri dönen Sırp çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Obradovic, 1999/2012 arasında da Panathinaikos'u çalıştırmış ve burada 5 EuroLeague, 11 Yunanistan Ligi ve 7 Yunanistan Kupası şampiyonluğu kazandı.

66 yaşındaki antrenör, ülkemizde Fenerbahçe'yi çalıştırdığı 7 sezonda da 1 EuroLeague, 4 Basketbol Süper Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi yaşadı.