Zambiya ile Botsvana’yı birbirine bağlayan 923 metre uzunluğundaki Kazungula Köprüsü, 2021 yılında hizmete girmesiyle birlikte bölgedeki ulaşım ve turizm dinamiğini kökten değiştirdi. Daha önce yavaş ve kapasitesi sınırlı feribotlarla sağlanan geçişin yerini alan bu modern yapı, sadece iki ülkeyi birleştirmekle kalmıyor; konumu itibarıyla Namibya ve Zimbabve sınırlarını da görüş mesafesinde tutuyor.

SANİYELER İÇİNDE ÇOKLU SINIR DEĞİŞİMİ YAŞANIYOR

Köprü ve çevresindeki izleme noktaları, ziyaretçilere saniyeler içinde birden fazla uluslararası sınırı gözlemleme imkânı sunuyor. Bu stratejik konum, bölgeyi ziyaret eden turistler için kısa sürede çok sayıda ülkeyi kapsayan seyahat planları yapmayı mümkün kılıyor. Özellikle Botsvana’daki Chobe Ulusal Parkı ile Zambiya ve Zimbabve sınırındaki Victoria Şelaleleri gibi önemli turistik merkezler arasındaki geçiş süresi, yeni köprü ve hızlandırılan sınır işlemleri sayesinde önemli ölçüde azaldı.

UZMANLARDAN PLANLI SEYAHAT UYARISI GELDİ

Bölgedeki turizm potansiyelini değerlendiren Gamewatchers Safaris Genel Müdürü Dr. Mohanjeet Brar, bu güzergahın sunduğu kolaylıklara rağmen dikkatli bir hazırlık gerektirdiğini belirtti. Brar, dar bir coğrafi alanda birden fazla ülkenin vize rejimi ve sınır prosedürlerinin geçerli olduğunu hatırlatarak, gezginlerin bu ziyareti spontane bir durak yerine yapılandırılmış bir rota olarak ele almaları gerektiğini vurguladı.

AVRUPA'DA DA BENZERLERİ MEVCUT

Dünyada dört ülkenin birleştiği tek nokta Kazungula olsa da, üçlü sınır noktaları ("tripoint") Avrupa'da da popüler destinasyonlar arasında yer alıyor. Almanya, Belçika ve Hollanda’nın buluştuğu Drielandenpunt ile Polonya, Slovakya ve Çekya sınırlarının kesiştiği Trojmedzie, aynı anda birden fazla ülkede bulunma deneyimi yaşamak isteyen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği diğer noktalar arasında bulunuyor.