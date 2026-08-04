UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. İdmanı sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım da yerinden takip etti. İdman sırasında basın mensuplarının olduğu bölüme giden Yıldırım, kısa bir açıklama yaptı. Aziz Yıldırım, "Rica ediyorum, herkes doğruları yazsın. Yalan yazarsanız, çıkıp tek tek söylerim. Haberiniz olsun" diyerek basın mensuplarına çağrıda bulundu. SAMANDIRA’DA BÜYÜK DESTEK Fenerbahçeli taraftarlar, Sturm Graz maçı öncesi son antrenmanda takımı yalnız bırakmadı. İdman öncesinde tesislere gelen binin üzerinde taraftar, saha kenarına alındı. Antrenmanın bir bölümünü yerinde takip eden taraftarlar, oyunculara tezahüratlarla destek verdi.

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