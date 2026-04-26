Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz gün Galatasaray'ın Aslantepe Vadisi temel atma töreninde, "Türk sporu için, büyük Galatasaray için, şampiyon Cimbom için, Türkiye Milli Takımı için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" diye konuşmuştu.

Derbi öncesi Bakan Bak'ın 'Şampiyon Cimbom' ifadesi başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere diğer takım taraftarları tarafından da tepkiyle karşılanmıştı.

Bunun üzerine açıklama yapan Bakan Bak, Türk sporunun başarılarını genel olarak kutladığını, ifadesinin bir taraf tutma amacı taşımadığını ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Bak'ın sözlerine bir tepki de AKP eski İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Külünk'ten geldi. "Sayın Spor Bakanımızın en temel sorumluluğu tarafsızlıktır ve Sayın Bakanımızın hakikatte tarafsız olduğuna milletimiz inanmak istiyor" diyen Külünk, "Velevki iyi niyet üzerine ifade edilse dahi açıkçası Sayın Cumhurbaşkanı’nın vermiş olduğu mücadeleye özellikle hak ve adalet ve futbol kulübü taraftarları temelinde çok ciddi zarar vermiştir" ifadelerini kullandı.

AKP'li Külünk'ün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a yönelik eleştirileri şöyle:

'EN TEMEL SORUMLULUĞU TARAFSIZLIK'

Derbi öncesinde ve sonrasında asla yaşanmaması gereken şeyler vardır. Futbolda FETÖ temizliği yapılmadığı müddetçe, futbolun üzerindeki gölge kalkmayacaktır. Sayın Spor Bakanımızın en temel sorumluluğu tarafsızlıktır ve Sayın Bakanımızın hakikatte tarafsız olduğuna milletimiz inanmak istiyor. Sayın bakan Osman Aşkın Bak’ın “Şampiyon Cimbom” ifadesi, hangi bağlamda söylenmiş olursa olsun, derbi haftasında milyonlarca taraftarın zihninde tek bir dişünce oluşuyor. "Acaba ligimiz taraflı olabilir mi?" Haliyle bu durum Fenerbahçe taraftarını değil, Galatasaray,Beşiktaş,Trabzon ve tüm liglerdeki takımların taraftarlarının meseleye sadece bir rekabet düşüncesiyle bakmasını mümkün kılmıyor. Mesele, sahadaki mücadelenin adil olduğuna inanmak. Çünkü futbol sadece 90 dakika değildir. Güvendir. Adalettir. Eşitliktir.

'CUMHURBAŞKANI'NA ÇOK CİDDİ ZARAR VERDİ'

Bu yüzden kamu gücünü siyaset ve sandık üzerinden temsil eden bir bakanımızın hele ki böylesine kritik bir haftada, kullandığı her kelimenin nasıl yankı bulacağını hesap etmesi gerekirdi değil mi!? Niyet iyi olabilir kötü olmayabilir. Velevki iyi niyet üzerine ifade edilse dahi açıkçası Sayın Cumhurbaşkanı’nın vermiş olduğu mücadeleye özellikle hak ve adalet ve futbol kulübü taraftarları temelinde çok ciddi zarar vermiştir. Lakin makamın ağırlığı niyetten ibaret değildir. Bugün mesele bir cümle gibi görünebilir. Lakin bu tür ifadeler, zaten hassas olan rekabet ortamında güven duygusunu zedeler. Ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği şu zorlu günlerde en son istenilecek şey halkımızın bir kaosa sürüklenmesidir. Ve FETÖ ve işbirlikçi unsurlarının fırsat kolladıkları ve iç savaş senaryosu peşinde koştuklarını herkes bilmeli ve bu temel hassasiyeti gözeterek hareket etmelidir Sayın Bakan’nın bu anlamda çok hassas oldugunu biliyoruz. Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe 3 Temmuz gibi bir saldırıdan sapa sağlam çıkmış ve hain terör örgütü "FETÖ" karşısında en önde savaşmıştır. Elbette tüm klüpler kendi iç FETÖ temizliklerini tekrar tekrar gözden geçirerek yapmalıdır Özellikle hakem tartışması bitmelidir FETÖ’nün futbol üzerinden ne planladığının herkes farkında olmalı. Bu yüzden beklenti çok net: Sporun üzerindeki gölgeyi kaldıracak bir açıklık, gerekirse bir düzeltme. Unutulmamalıdır ki adalet sadece sahada değil, söylemde de başlar.