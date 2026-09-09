Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. La Liga’da sezona fırtına gibi giren FC Barcelona, dev ligin açılış maçında Çarşamba günü TSİ 19:45 Hollanda ekibi Feyenoord Rotterdam'ı konuk edecek.
Hansi Flick yönetiminde çıktığı 4 maçta 4 galibiyet alan, rakip filelere 17 gol bırakıp kalesinde yalnızca 2 gol gören Katalan devi, devler ligine de kayıpsız başlamak istiyor.
Kritik mücadele öncesinde FC Barcelona'nın maç kadrosu netleşti. Katalan ekibinde 3 önemli isim Feyenoord karşısında forma giyemeyecek:
Frenkie De Jong: Diz bağlarındaki yırtık nedeniyle tedavisi süren Hollandalı yıldızın Ekim ayından önce saha antrenmanlarına başlaması beklenmiyor.
Eric Garcia: Geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşındaki Atlético Madrid mücadelesinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda.
Roony Bardghji: Sezon öncesi kampta sağ diz ön çapraz bağları kopan genç yeteneğin 6 ila 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Müthiş form grafiğiyle La Liga'nın zirvesinde yer alan Blaugrana, eksiklerine rağmen Feyenoord karşısında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.