UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Inter Turku ile İstanbul Başakşehir, Finlandiya'nın Turku kentindeki Veritas Stadı'nda karşılaştı. Temsilcimiz sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı ve Avrupa’ya veda etti.
Inter Turku’nun gollerini 18. dakikada Jasse Tuominen ve 47. dakikada Clinton Jephta kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte Janne-Pekka Laine 88. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart gördü.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç, 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Böylece temsilcimiz zayıf rakibine elenerek, henüz temmuz ayında Avrupa kupalarına veda etmiş oldu.