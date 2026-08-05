A Milli Takım'ın yıldızı ve Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'nün anneannesi hayatını kaybetti. Siyah beyazlı kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada "Kaptanımız Orkun Kökçü'nün kıymetli anneannesi Sebahat Eryalçın’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; Orkun Kökçü’ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamaya göre Sebahat Eryalçın’ın cenazesinin, 7 Ağustos Cuma günü Afyonkarahisar Emirdağ Çarşı Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği aktarıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.