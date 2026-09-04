Beşiktaş'ta genç santrfor Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dün Karadeniz temsilcisi Samsunspor ile sezon sonuna kadar kiralık transfer konusunda el sıkışan siyah-beyazlı yönetim, sürpriz bir kararla hamlesinden geri adım attı.

Orta Çizgi'de yer alan habere göre transfer görüşmelerini tamamlamak ve resmi imzayı atmak üzere dün öğle saatlerinde Samsun'a giden 19 yaşındaki genç futbolcu, kulüpten gelen son talimatın ardından bugün aniden İstanbul'a geri döndü.

TAKIMDA KALACAK

Siyah-beyazlıların kararı üzerine iki kulüp arasında yürütülen kiralık transfer süreci iptal edilirken, genç forvetin yeni sezonda da Beşiktaş kadrosunda kalması bekleniyor. Beşiktaş altyapısından yetişen ve geleceğin önemli isimleri arasında gösterilen Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun, teknik ekibin kararıyla takım rotasyonunda yer almaya devam edeceği ifade edildi.