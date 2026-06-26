Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, EuroLeague'de zaferlere imza atacak bir organizasyon kurmayı amaçladıklarını söyledi.

Serdal Adalı, X hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Beşiktaşlılar; camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ligde ve EuroCup'ta verdiği şampiyonluk mücadelesiyle taraftarımızın yarattığı müthiş basketbol kültürü ve atmosferiyle gurur kaynağımız olan basketbol takımımız, bu sezondan itibaren Avrupa'nın en üst düzey organizasyonu EuroLeague'de mücadele edecek." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ve Türkiye'yi en üst seviyede temsil edecek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Adalı, "Beşiktaş camiasına, Beşiktaş taraftarına EuroLeague yakışırdı. Biz de yönetim kurulu olarak üzerimize düşeni yaptık. Bu başarıdan ötürü başta Özkan Arseven olmak üzere Basketbol İcra Kurulumuzu ve başantrenörümüz Dusan Alimpijevic'i yürekten kutluyorum. Şimdi hep birlikte EuroLeague'de adından söz ettirecek, büyük zaferlere imza atacak bir organizasyon kurmak için kolları sıvıyoruz. Bütün Beşiktaşlıları, EuroLeague sezonlarımızda destekleriyle pay sahibi olmaya davet ediyorum. EuroLeague, Beşiktaş'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki sezondan itibaren Avrupa'nın en büyük organizasyonunda buluşmak üzere." değerlendirmesinde bulundu.