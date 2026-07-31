Gelecek sezonlarda Avrupa'da yer alacak temsilcilerimizin başlayacağı turu ve sayısını belirleyen UEFA ülke puanı sıralamasında Süper Lig konumunu koruyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan Fenerbahçe'nin ardından Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. tur rövanşı için sahaya çıktı. Turuncu lacivertliler, Inter Turku'ya deplasmanda 2-0 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ise, rövanş maçlarını galibiyetle kapatan tek temsilcimiz oldu. Siyah beyazlılar, Midtjylland'ı deplasmanda Rashica ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-0 yendi ve toplamda 3-0'lık skorla adını 3. tura yazdırdı.

Temsilcilerimizin oynadığı eleme turlarının ardından ülke puanı sıralaması da güncellendi. Hollanda ile olan farkı eritmeye devam eden Türkiye, 9. sıradaki yerini korurken 10. sırada yer alan Polonya ile de farkı açtı.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde: