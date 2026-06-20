Transferde önemli hamleler yapmak isteyen Beşiktaş’ta en çok merak edilen mevki forvet hattı. Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, Benfica'nın santrforu Vangelis Pavlidis'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Beşiktaş'ın Yunan golcü için teklifini 40 milyon euroya yükselteceği ifade edildi.

BENFİCA SICAK BAKMIYOR

Benfica'nın yıldız oyuncusunu satmaya sıcak bakmadığı ancak taraflar arasında temasların sürdüğü aktarıldı. Portekiz ekibinin Pavlidis için yaklaşık 50 milyon Euro bonservis beklentisi bulunduğu ifade edilirken, Beşiktaş'ın hazırladığı yeni teklifin bu rakama oldukça yaklaştığı kaydedildi. Bu sezon 53 maçta Benfica forma giyen Pavlidis, bu müsabakalarda 30 gol atıp 6 da asist yaptı.