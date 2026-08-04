Beşiktaş, yeni sezon öncesi kanat hattını takviye etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz futbolcu Jaden Philogene, menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe önerildi. 24 yaşındaki oyuncu için teknik heyetin olumlu rapor verdiği iddia edildi. Hücum rotasyonunu etkili bir kanat oyuncusuyla güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş yönetiminin, Philogene için önümüzdeki günlerde Ipswich Town'a resmi teklif yapmayı planladığı öğrenildi.

Transfer sürecinde henüz resmi bir hamlenin yapılmadığı ve taraflar arasında nihai bir anlaşmanın sağlanmadığı kaydedildi.

Yüksek sürati ve bire birdeki çalım yeteneğiyle ön plana çıkan 24 yaşındaki Jaden Philogene, geride bıraktığımız sezonda Ipswich Town formasıyla toplam 36 resmi müsabakada görev yaptı. İngiliz kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımına 15 gollü bir skor katkısı sağladı.