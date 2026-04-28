NATO Genel Merkezi Staj Programı için hazırlanan resmi Staj Kılavuzu, ev sahibi ülke Belçika’nın uyguladığı bazı vize prosedürlerinde farklı ülke vatandaşları arasında ayrım yapıldığına dair dikkat çekici ifadeler içerdi. Belgede yer alan düzenlemelerin, Türk vatandaşlarını bazı kolaylıkların dışında bıraktığı ortaya çıktı.

TÜRK VATANDAŞLARA AYRIMCILIK

Kılavuzda, Avrupa dışından gelen stajyerlerin giriş süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik bir belge düzenlendiği belirtilirken, Türk vatandaşlarına özel bir istisna getirildiği ifade ediliyor. Metinde şu ifadeye yer veriliyor:

"Belçika Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlığı olanlar hariç, Avrupa dışı stajyerlerin ülkeye girişini kolaylaştıran bir tasdik belgesi düzenler."

Kılavuzdaki vize düzenlemeleri, Türkiye’nin aday ülke statüsü ve NATO üyeliğine rağmen bazı ülkelerin gerisinde bırakıldığını gösteren karşılaştırmalarla dikkat çekti. Belgeye göre vize ve giriş süreçleri şu şekilde ayrışıyor:

AB ülkeleri, Norveç ve Birleşik Krallık vatandaşları vizesiz giriş yapabiliyor.

Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kanada ve ABD vatandaşları doğrudan Belçika’ya seyahat ederek havaalanında 90 günlük turist vizesi alabiliyor.

Türk stajyerler ise NATO Seyahat Acentesi üzerinden rezervasyon yapmadan önce, tüm bürokratik süreçleri tamamlayarak önceden turist vizesi almak zorunda bırakılıyor.



TÜRKLER İÇİN KRİTİK İZİN SÜRECİ

Kılavuzda yer alan bilgilere göre Türk vatandaşları, diğer bazı ülke vatandaşlarına kıyasla daha kapsamlı bir başvuru sürecine tabi tutuluyor. Bu durumun, başvuru öncesi planlama ve belge hazırlama sürecini daha karmaşık hale getirdiği belirtiliyor.

NATO Genel Merkezi staj programında tüm katılımcılar için zorunlu olan güvenlik izni süreci, Türk adaylar açısından daha detaylı bir prosedür içeriyor. Kılavuzda bu süreç şu şekilde özetleniyor:

Türk stajyerlerin hem ulusal düzeyde hem de NATO nezdinde olmak üzere iki ayrı güvenlik formunu eş zamanlı olarak doldurması gerekiyor.

Bu uygulamanın, güvenlik değerlendirme sürecini daha kapsamlı ve uzun hale getirdiği ifade ediliyor.