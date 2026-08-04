Bir dönem Avrupa futbolunun genç yetenekleri arasında gösterilen ve 2021 yılında bonservisine 85 milyon Euro ödenen Sancho 10. Lig takımıyla antrenmanlara çıkıyor. Avrupa'dan hiçbir teklif alamayan ve 1 aydır kulüpsüz olan İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho, form kazanmak ve yeni sezona hazırlanmak amacıyla İngiltere 10. Lig ekiplerinden Flixton FC ile antrenmanlara çıkıyor. Sancho'nun Manchester United'a transfer olmasından dolayı büyük bir pişmanlık duyduğu belirtildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Flixton'ın sahibi Christopher Garcia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sancho, sadece formunu korumak ve kariyerinin bir sonraki aşamasına hazırlanmak için bireysel antrenman yapmak üzere tesislerimizi kullanıyor. Antrenman için Flixton'ı seçtiği için ona teşekkür ediyorum. Sancho'ya kariyerinin bir sonraki aşamasında başarılar diliyoruz." dedi.

85 MİLYON EURO ÖDENDİ

Borussia Dortmund'da sergilediği performansla dikkat çeken Sancho, 2021 yazında tercihini Manchester United'dan yana kullanmış ve İngiliz ekibine 85 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Manchester United'da aradığını bulamayan Sancho, İngiliz ekibindeki kariyerinde; Borussia Dortmund, Chelsea ve Aston Villa gibi takımlara kiralanmıştı.