İstanbul'da 17-19 Eylül'de düzenlenecek 25. Bosphorus Cup yelken yarışları öncesinde kupa teslim töreni yapıldı. İstanbul Boğazı'nda teknede düzenlenen basın toplantısında son şampiyon Rossko Racers'ın temsilcisi Lisa Matveeva, 1 yıldır sahip oldukları gümüş kupayı teslim etti.

Bosphorus Cup Kurucusu ve CEO'su Orhan Gorbon, Kupanın 2002 yılında Kapalıçarşı'daki gümüş ustaları tarafından yapıldığını belirtti.

Kupanın teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Bosphorus Cup Kurucusu ve CEO'su Orhan Gorbon, İstanbul Boğazı'nın dünyanın en güzel noktası olduğunu dile getirdi.

Boğaz'da her zaman rüzgar olduğunu ve denizin akıntısının yarışı daha da güzelleştirdiğini anlatan Gorbon, "25 yıl önce yola çıktığımızda Bosphorus Cup'ın bu noktaya ulaşacağını hayal ediyorduk. Burası dünyanın en büyük stadyumu. Bundan sonraki hedefimiz Bosphorus Cup'ı dünyanın en önemli 3-4 yarışı içine sokmak. Zaten şu anda ilk 5'teyiz diyebiliriz. İlk 25 yılda bu noktaya geldik. Bundan sonraki 25 yılda hayalimiz, Boğaz'da 1 milyon biletli seyirciyle bu organizasyonu gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.