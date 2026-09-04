Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu olan Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu... 30 yaşındaki savunmacı, sağlık kontrollerinden geçerek Çorum FK ile resmi sözleşmeye imza attı. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; detaylı sağlık kontrollerini başarıyla tamamlayan tecrübeli savunmacı, kendisini Arca Çorum FK renklerine bağlayan resmi mukaveleye imzayı attı. İKİ ARKADAŞ AYNI TAKIMDA BULUŞACAK Cengiz Ünder İle Yeniden BuluştularKırmızı-siyahlı ekibin bu hamlesi, kısa süre önce Fenerbahçe'den gerçekleşen bir diğer dikkat çekici transferi akıllara getirdi. Sarı-lacivertli kulüple yollarını ayıran milli futbolcu Cengiz Ünder de geçtiğimiz günlerde Arca Çorum FK kadrosuna katılmıştı.

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