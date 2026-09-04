Galatasaray, Süper Lig’in 4’üncü haftasında Başakşehir’e konuk oluyor. Süper Lig’de geride kalan 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrılarak üst üste üçüncü maçını kazanmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Deniz, Ömer Ali, Emin, Opolu, Operi, Kaluzunski, Umut, Olsen, Kemen, Fayzuliaev, Shomurodov.

Galatasaray:Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Torreira, Batrakov, Lemina, Sane, Yunus, Osimhen

BURUK'LA RAKİBİNE YENİLMİYOR

Galatasaray, Başakşehir deplasmanında rakibine karşı uzun süredir mağlubiyet yaşamıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir’in sahasında oynanan son 8 Süper Lig maçında 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Galatasaray, deplasmanda Başakşehir’e karşı son mağlubiyetini ise 18 Kasım 2017’de 5-1’lik skorla aldı. Galatasaray, Başakşehir ile Süper Lig’de oynadığı son 10 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un göreve geldiği 2022-2023 sezonundan bu yana Başakşehir ile Süper Lig’de oynadığı karşılaşmalarda rakibine puan vermedi. Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde Başakşehir ile ligde 8 kez karşı karşıya gelirken, bu müsabakaların tamamından galibiyetle ayrıldı.