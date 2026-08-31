Son haftaya dek Avrupa'da 5'te 5 yapan ve sezonu Eyüpspor galibiyetiyle açan Beşiktaş, önce Alanyaspor ve ardından Kauno Zalgiris mağlubiyetlerini yaşadı. Haftaya Kadıköy deplasmanına gidecek olan Siyah-Beyazlılar, zorlu derbi öncesi konuk ettiği Çorum FK'ya karşı mutlak galibiyetle 4. haftaya yüksek moralle girmek istiyor. Süper Lig'i deplasmanda Galatasaray beraberliğiyle açan Çorum FK ise geçen hafta Kasımpaşa'ya 1-0 yenilerek moral kaybı yaşadı. Uğur Uçar'ın öğrencileri de İstanbul'dan puanla dönmek istiyor. CANLI ANLATIM 13' Vlahovic gole çok yaklaştı! Sırp yıldızın şutu yan ağlarda kaldı. Siyah-Beyazlılar korner beklese de aut kararı çıktı. 9' Gol! Maçın başından beri ataklarla rakip kaleyi yoklayan Beşiktaş, Cerny'nin kafa golüyle 1-0 öne geçti. 1' Beşiktaş ilk atakta etkili geldi! Olaitan'ın ortasına Murillo kafayı vurmak istedi ancak korner. 1' Dolmabahçe'de maça Beşiktaş başladı. İLK 11'LER Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusan Vlahovic, ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında ilk 11 başladı. Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic. Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat, Diomande, Serdar, Emircan, Ramirez.

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