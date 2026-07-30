UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Beşiktaş deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanmış ve skor avantajını elde etmişti. Siyah beyazlılar bu maçtan da avantajlı bir skor alıp turu geçmek istiyor. İlk 11'ler: Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Castillo, Billing, Pedro Bravo, Andreasen, Osario, Franculino, Guesung Cho.



Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Cerny, Olaitan, İlhan, Oh.

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