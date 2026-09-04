Transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'da forma giyen eski oyuncusu Gedson Fernandes'i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Aleksey Batrakov ve Lesley Ugochukwu takviyeleriyle orta saha rotasyonunu güçlendiren Galatasaray'ın, transferin son bölümünde bir hamle daha yapmak istediği belirtildi. Bu doğrultuda yönetimin, daha önce Galatasaray forması giyen 27 yaşındaki Portekizli futbolcuyu gündemine aldığı aktarıldı.

Spartak Moskova ile temas kuruldu

Rus gazeteci Maksim Nikitin'in haberine göre Galatasaray yönetimi, Spartak Moskova Sportif Direktörü Francis Cagigao aracılığıyla Gedson Fernandes için temas kurdu.

Gerçekleştirilen görüşmede Portekizli futbolcunun mali şartları hakkında bilgi alındığı ifade edildi. Galatasaray'ın şu aşamada Spartak Moskova'ya resmi ve somut bir teklif sunmadığı, ancak iki kulüp arasındaki iletişimin sürdüğü kaydedildi.

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala sarı-kırmızılıların Gedson Fernandes konusunda nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.