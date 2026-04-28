Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Doruk Madencilik işçilerinin günlerdir Ankara'da eylemde olduğunu hatırlatan Hatimoğulları, şunları kaydetti:

-Açız, yoksuluz, çıplağız' diye açlık grevine giren işçiler bugün açlık grevlerinin dokuzuncu günündeler ve işçilerin direnişleri kısmi bir kazanımla devam ediyor. Neden kısmı diyorum?

-Çalışma Bakanlığı maaşlarının bir kısmının ödendiğini söylese de edindiğimiz bilgilere göre bu ödenen kısım son derece cüziymiş. Madenciler tüm alacaklarını ve haklarını alana kadar grevi devam ettireceklerini söylüyorlar. Biz maden işçilerini ziyaret ettiğimizde bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu ve işçiler orada o yağmurun altında direniyorlar.

-Niye? Aç kalmamak için. Niye? Maaşları ödensin diye. Niye? Mahrum edildikleri analarının ak sütü kadar helal olan haklarını alabilmek için yapıyorlar. 'Aşağıda metan gazı, yukarıda biber gazı, bize reva görülen bu' diyor işçi, işçiyi gözaltına alıyorlar, gaz sıkıyorlar. İnanılır gibi değil. Esas gözaltına alınması gereken, esas hakkında işlem yapılması gereken o işçilerin hakkı olan maaşlara çöken patronken o patrona karşı hakkını müdafaa etmek için alana, meydana çıkan işçilere gazlı, coplu saldırılar düzenleniyor ve işçiler gözaltına alınıyor. Bunu kabul etmek mümkün değildir."

Hatimoğulları, Doruk Madencilik işçilerinin çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda babalarını ziyaret ettiğine işaret ederek, "23 Nisan günü normalde kutlamalarda olması gereken çocuklar burada babalarının eylemlerine destek vermeye gelmişler. Oyun oynaması gereken, yani okulda olması gereken, 23 Nisan'da Çocuk Bayramı heyecanını yaşaması gereken Doruk Madencilik işçilerinin çocukları burada eylemdeydiler. Babalarının yanındaydılar. Annelerinin yanındaydılar ve bunu ne yazık ki, üzülerek ifade ediyorum, doğru düzgün hiçbir basın yayın organı haber değeri bile biçmedi" diye konuştu.

Hatimoğulları, "süreç tıkandı" diyenlere seslenerek "Ellerinizi boşu boşuna ovuşturmayın. Bu gölden size balık çıkmaz. Ne olursa olsun barış gemisini limana ulaştıracağız ve yine iktidara bir soru daha soruyoruz. Orta Doğu'daki istikrarsızlığı derinleştirmek isteyen güçler bekleme halinizden son derece memnunlar. Bunu görmüyor musunuz gerçekten? Bunun farkında değil misiniz? Madem 'dış güçler' diye bir tehdit algımız var, o zaman bu tehditleri ortadan kaldırmak için barıştan daha iyi bir yol yok. Bunun altını defalarca kez çizdik. İktidar artık Nasrettin Hoca misali ipe un sermekten vazgeçmeli. Teyit, tespit tekerlemesine sarılarak puslu bir hava üretmemelidir. Meclis komisyonunun nihai raporunu eksik de olsa siyasi barışın yolunu açmak için bir rehber olarak kabul etmeli ve buradan ilerlenmeli. Artık arife tarif gerekmiyor. Adım atılsın ki ülke nefes alsın. Adım atılsın ki barış umudunun üstündeki kara bulutlar dağılsın. Adım atılsın ki bu ülkede onurlu bir barış sağlansın" dedi.