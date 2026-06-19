Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından Dirk Kuyt'ın da yardımcı antrenör olacağı duyurulmuştu.

Ancak kısa süre önce sözleşmesi 2028 sezon sonuna dek uzatılan Dirk Kuyt'ın önderliğinde cuma günü yeni sezon hazırlıklarına başlamayı planlayan FC Dordrecht, Fenerbahçe'ye pürüz çıkardı.

Kuyt, kulüp yönetimine Fenerbahçe ile anlaştığını belirterek ayrılık talebini iletti. Dordrecht'in transferi kolaylaştırmaya istekli olduğu ancak bunun için Fenerbahçe'nin cömert bir tazminat yatırması gerektiği belirtildi.

Telegraaf'ın haberine göre Fenerbahçe, Dirk Kuyt için Dordrecht ile temas kurarak özür diledi. Kulübün genel müdürü Hans de Zeeuw: “Önce kulübümüzle iletişime geçilmeden teknik direktörle anlaşma yapılmasını tuhaf buluyorum. Bu yaklaşımları nedeniyle özür dilediler. Görüşmeler sürüyor ancak arada ciddi farklar var.” dedi.