Geçen sezon Premier Lig şampiyonu olan ve Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Arsenal, as sol kanadı Leandro Trossard'ı Beşiktaş'a sattı. İngiliz devinin, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Jr. ile ilgilendiği haberleri yer alsa da rotanın son anda milli futbolcu Kenan Yıldız'a döndüğü öğrenildi.

JUVENTUS'UN NİYETİ YOK

İngiliz haber portalı indykaila News'in haberine göre Arsenal yönetimi, Kenan Yıldız'ın transferi için Juventus ile görüşmek üzere Torino'ya uçtu. Ancak İtalyan kulübünün, 10 numarayı ve kaptanlık görevini verdiği milli yıldızı elinde tutmak istediği ve gelen tekliflere sıcak bakmadığı ifade edildi. Arsenal yönetiminin, Juventus'u ikna etmek için cazip bir teklifi masaya koyması gerektiği kaydedildi.

Geçen sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Kenan Yıldız, 11 gol ve 10 asistlik skor katkısı sağladı. 21 yaşındaki milli yıldızın Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 75 milyon euro...