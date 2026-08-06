İngiliz devi Chelsea'nin 2023 yılında bonservisine 70 milyon euro ödediği Ukraynalı sol kanat Mykhailo Mudyrk, 2024 yılında doping nedeniyle rekor bir ceza almış ve 613 gün sahalardan uzak kalmıştı. Yaklaşık 1.5 yıldan fazla süredir futboldan uzak kalan Mudryk, dün 613 gün sonra ilk kez Chelsea formasıyla sahalara geri döndü.

TARAFTARLARDAN MORAL ALKIŞI

Rekor ceza nedeniyle uzun süre top yüzü görmeyen Mudryk, cezasının bitmesinin ardından ilk kez takımının Juventus ile oynadığı hazırlık maçında sahaya çıktı. Ukraynalı yıldız, 82'nci dakikada Nicolas Jackson'un yerine girererken taraftarlar, Mudryk'e moral alkışlarıyla destek verdi.

REKOR CEZA KALDIRILDI

Aslında Mudryk'e doping nedeniyle verilen ceza ilk olarak 4 yıl olarak tasdik edilmişti. Ancak kısa süre önce İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) arasında sağlanan anlaşmanın ardından Ukraynalı futbolcunun men cezası kaldırıldı. Kasım 2024'ten beri sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, takımının Hong Kong kampına dahil oldu.