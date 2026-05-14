Dünyanın en lüks yerleşim birimlerinden biri olan Monako Prensliği, emlak tarihinin en yüksek bedelli konut satışına sahne oldu. Ukrayna’nın en zengin iş insanı Rinat Akhmetov’un sahibi olduğu System Capital Management (SCM) holdingi, bölgenin yeni simgesi olan Le Renzo binasındaki 21 odalı devasa çatı katını 500 milyon doların (yaklaşık 22 milyar 711 milyon 750 bin lira) üzerinde bir bedelle portföyüne kattı.

GÖKYÜZÜNDE BEŞ KATLI BİR MALİKANE

Akdeniz’in kıyısında yükselen ve sahil şeridine hakim konumuyla dikkat çeken bu özel mülk, beş kata yayılan mimarisiyle yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir kullanım alanı sunuyor. Modern teknolojinin en üst segmentiyle donatılan konutta, sekiz özel otopark alanı, panoramik deniz manzaralı teraslar, müstakil havuz ve jakuzi gibi donatılar yer alıyor. Mimari yapısı itibarıyla apartman dairesinden ziyade, lüks bir binanın zirvesine konumlandırılmış beş katlı bir malikane konsepti taşıyor.

METREKARE FİYATLARI SINIRLARI ZORLUYOR

Avrupa’nın en küçük devletlerinden biri olan Monako’da gayrimenkul değerleri, son yıllarda metrekare başına 70 bin Euro seviyesini aşarak rekor kırmıştı. Le Renzo projesinin, on yıllardır prensliğin silüetini değiştiren ilk büyük geliştirme olması, söz konusu satışın astronomik değerine katkı sağlayan en önemli faktörler arasında gösteriliyor.