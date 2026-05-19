Çin'in güneybatı bölgesinde konumlanan Huajiang Kanyon Köprüsü, 28 Eylül 2025 tarihinde resmen trafiğe açılarak küresel mühendislik literatürüne girdi. Devasa yapı, yine aynı eyalet sınırları içinde bulunan 565 metre yüksekliğindeki Duge Köprüsü'nün rekorunu geride bırakarak dünya genelindeki en yüksek köprü konumuna yerleşti.

TÜNELDEKİ KAYNAK SU YAPAY ŞELALEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Köprünün mimari ve mühendislik planlamasında sıra dışı bir yapay şelale sistemine yer verildi. Bölgedeki tünel delme çalışmaları sırasında keşfedilen karstik kaynak suları, mühendisler tarafından özel bir tahliye hattıyla köprü gövdesine yönlendirildi. Bu sistem sayesinde köprü tabanından kanyon zeminine doğru akan bir su perdesi oluşturuldu.

625 METREDEN AKAN DÜNYANIN EN YÜKSEK YAPAY ŞELALESİ

Köprü gövdesine entegre edilen bu mekanizma, kanyon tabanından tam 625 metre yükseklikten aşağıya su bırakma kapasitesine sahip bulunuyor. Bu yüksekliğiyle söz konusu mimari eklenti, kendi alanında dünyanın en yüksek yapay şelalesi unvanını da tescillemiş oldu. Huajiang Kanyon Köprüsü, hem sunduğu lojistik avantajlar hem de barındırdığı ileri mühendislik çözümleriyle bölgedeki en önemli altyapı yatırımlarından biri olarak kabul ediliyor.