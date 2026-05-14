Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aldığı cezayla hayatının şokunu yaşadı. Sürücüye, aynı anda üç ceza birden kesilirken, cezaların toplam bedeli 550 bin TL'ye dayandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi’nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Sürücü Meltem İ., polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sırasında kaçan otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede Meltem İ.’ye, ‘dur ihtarına uymamaktan 200 bin TL, ‘alkolmetreyi üflemeyi reddetmek’ten 150 bin TL ve ‘ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL olmak üzere toplam 550 bin TL idari para cezası uygulandı. Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü, işlemleri için emniyete götürüldü.