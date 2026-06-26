Galatasaray'da yarın Olağanüstü Genel Kurul heyecanı var. Dursun Özbek, Galatasaray’ı bir dünya kulübü haline getirmek istiyor. 5. şampiyonluk gibi doğal hedeflerin yanı sıra Özbek yönetimi, Şampiyonlar Ligi’nde őnal vizyonuna sahip. Bunun içinde maddi konularda yönetimin elinin güçlenmesi lazım. Harcama limitlerinde Galatasaray, Türkiye’nin 1 numarası ama transfer için yetmez.

Osimhen gibi dünya yıldızlarının transferi için daha büyük bir bütçe lazım. Bu amaçla Özbek ve ekibinin yetki isteyeceği konulardan bazıları şöyle: 1- Mecidiyeköy, Hasnun Galip, Florya, Riva ve Büyükçekmece’de projeler. 2- Hisse işlemleri. 3- Basketbol AŞ’nin kurulması. 4-Galatasaray Perakendecilik ve Mağazacılık AŞ’nin halka arzı. Yetkinin ardından transfer başlayacak.