Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yasalaşan yeni madde, ÖTV muafiyetinden yararlanma şartlarını esnetti.

Önceki uygulamada engel oranı %90’ın altında olan bireyler için ehliyet ve özel tertibat şartı aranırken, yeni dönemde ortopedik engeli sebebiyle sürücü belgesi alamayan %40 ve üzeri engelli bireyler de bu haktan faydalanabilecek.

Hak sahipleri, 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere vergi istisnasıyla araç edinebilecek.

EMEKLİYE ÖTV MUAFİYETİNDE SON DURUM

Meclis gündemindeki bir diğer önemli başlık olan emeklilere yönelik ÖTV düzenlemesi, tüm emekli gruplarını kapsamıyor. Henüz teklif aşamasında olan ve yasalaşması beklenen taslağa göre muafiyet hakkı şu gruplarla sınırlı tutuluyor:

-Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler.

-Esnaf ve Sanatkârlar meslek kuruluşlarına kayıtlı olanlar.

-SSK ve Emekli Sandığı mensupları mevcut teklif metninde yer almazken, düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Genel Kurul onayı ve Resmi Gazete ilanı bekleniyor.

2026 YILI ARAÇ LİMİTLERİ VE TEKNİK ŞARTLAR

Vergi muafiyetiyle alınacak araçlarda hem fiyat hem de kullanım süresiyle ilgili belirli kriterler uygulanmaya devam ediyor:

-Fiyat Sınırı: Her türlü vergi dahil bedeli 2.873.972 TL’nin altında kalan binek ve ticari araçlar kapsama giriyor.

-Motor Hacmi: Binek otomobillerde 1.6 litre, eşya taşımaya mahsus kamyonetlerde ise 2.8 litre sınırı bulunuyor.

-Mülkiyet Şartı: İstisna kapsamında alınan araçlar 10 yıl boyunca satılamıyor.

KAPSAMA GİREN OTOMOBİL MODELLERİ

Sistemde yerli üretim şartının ağırlık kazanmasıyla birlikte Türkiye’de üretilen pek çok model listeye girdi.

İşte tercih edilebilecek başlıca araçlar:

Marka Tercih Edilebilecek Modeller

Togg T10X, T10F

Fiat Egea (Sedan/Cross), Ulysse

Renault Clio, Megane Sedan, Duster

Toyota Corolla (Benzinli/Hybrid), C-HR Hybrid

Hyundai i20, Bayon

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Engelli bireyleri kapsayan düzenleme meclisten geçerek kesinleştiği için yasal süreç tamamlanmış durumda. Esnaf emeklilerine yönelik teklif ise meclis takvimine göre ilerleyen günlerde oylanacak.

Hak sahiplerinin, güncel sağlık kurulu raporları ve vergi dairesi onaylarıyla birlikte yetkili bayiler üzerinden başvuru yapması gerekiyor.