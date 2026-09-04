Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun dördüncü hafta mücadelesinde Galatasaray, Başakşehir’e konuk oldu. Sözcü yazarı Erman Toroğlu ise bu karşılaşmanın ardından Sözcü TV’de değerlendirmelerde bulunuyor...

Toroğlu, Başakşehir-Galatasaray maçındaki pozisyonları usta yorumlarıyla mercek altına aldı. İşte öne çıkanlar:

''Galatasaray bu tarz oyunla deplasmanda iyi iş yapabilir. İç sahada duman ederler Galatasaray'ı. Arkaya her giden top tehlikeli. Galatasaray çok kolay top kapıp sonuca gitti.''

KENARDA TEKNİK DİREKTÖR YOK

''Barış Alper yok, Sane yok, zaten 9 kişi oynuyorsun. Kenarda teknik direktör yok. Galatasaray şahsi becerilerle gidiyor. Galatasaray'ın oyun planı yok. Osimhen'siz Galatasaray yanar. Biraz düzgün bir takım Galatasaray'ı duman ederdi, Galatasaray iyi değildi.''

''Ben artık güvenimi kaybettim, Türkiye'de futbolda güven kayboldu. Bahis çıktı güvenmiyorsun. Bizim burda konuşmamızla olmuyor.''

OSİMHEN'İN SAKATLIĞI

''Kasık sakatlığı ciddidir. Osimhen kendine bakan bir futbolcu. Kasık çok gıcıktır. Osimhen öyle bir adam değil, varını yoğunu koyan adam.''