Sözcü Gazetesi’nin usta yazarı Erman Toroğlu, Dünya Kupası’ndan elenen Milli Takım’ı Sözcü TV’de yorumladı… Toroğlu, Montella ve Hakan Çalhanoğlu’nu topa tutarken oyuncuların ruhlarının olmadığını söyledi.

İşte Toroğlu’nun açıklamalarından satır başları:

“Bazı televizyonları seyrediyorum hakikaten yazık. Bizim çocuklar diye reklamlar oynuyor. Bence kaldırın onu. Millet burnundan soluyor. Çoluk çocuk sokaktaydı 3te 4te, senin futbolcularında o heyecan yoktu.”

“Seninkiler ayak dışıyla oynuyordu. Paraguay’ı gördün tekmeye kafa attı. Adamlar 10 kişi kaldı ne farketti? Sen de 9 kişi oynuyordun kaptanın yok Kerem yok. Kaptanın ne yaptı? Bunu yapacak adam teknik adam…Montella teknik adam dağılmış. Onu toparlayacak biri yok.”

YÜREK YOKSA OYNAYAMAZSIN

“Gruptaki diğer takımların toplam değerlerini toplasak neredeyse bize yakın…Ne yaptın sen? Yürek var mı yürek… Varsa oynarsın yoksa oynayamazsın. Adamlar her pozisyona nasıl girdiler ya. Kalecim iyi diyorsun ama o golü yememeli. Köşeye gitti ama o mesafeden yemeyeceksin. Yakından gitse kabul ama böyle olmaz.”

ARDA ÇOK MÜCADELE ETTİ AMA…

“Arda çok mücadele etti ama etrafında kimse yok. Adam alayım diyor koşayım diyor ama yok. Senin kaptanın emekliler gibi oynadı. Sok 2 genç en azından diyelim ki 2 genç adam çıktı. Milli takım teknik direktör hiçbir şey yapmadı.”

MONTELLA’YI DÖVDÜLER

“İki maçta da Montella’yı dövdüler taktik fizik dövdüler, yerde sürüklediler onların teknik direktörleri. İki takım seni maymun etti. Amerika seni duman eder, moralin de bozuk 5 6 yersen Allah muhafaza...”