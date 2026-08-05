Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Salah transferinin açıklanmasının ardından konuştu. A Spor’a açıklamalarda bulunan Doğan, transferin detaylarını açıkladı.

Doğan, "Salah gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun. "Basın mensuplarına karşı biraz mahcubuz. Ancak transfer sürecinin herhangi bir şekilde sekteye uğramaması ve her şeyin sağlıklı ilerlemesi adına süreci mümkün olduğunca gizli tutmak zorundaydık." dedi.

YAKLAŞIK 10 GÜN KONUŞTUK

Doğan, "Salah ile bir görüşme yaptım. Menajeriyle de görüştüm. Çok profesyonelce, saygı çerçevesi içinde, iki tarafın da birbirini anladığı ve hiç zorlanmadığı bir görüşme oldu. Yaklaşık 10 gün görüştük. Dün itibarıyla her şey netleşti." ifadelerini kullandı.

SORLOTH AÇIKLAMASI

Doğan adı Trabzonspor’la anılan Sorloth ile ilgili ise, "Sörloth, gündemimizde yok. Gerçi şimdi ben yok dedim diye 'kesin alıyor' diyecekler ama gerçekten yok.’’ diye konuştu.