A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya karşılaşmasının ardından Vancouver Havalimanı'nda eski hakem Arda Kardeşler ile bir Fenerbahçeli taraftar arasında yaşanan diyalog gündem oldu.

Kardeşler, havalimanında karşılaştığı Fenerbahçeli taraftarların tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir taraftarın, havalimanında gördüğü Arda Kardeşler'e önce seslenip sonra önünü kestiği anlar yansıdı. Kardeşler'e geçmiş dönemde yönettiği maçlarla ilgili tepki gösteren taraftarlardan biri "Fenerbahçe'den çaldığınız puanları konuşalım" ifadelerini kullandı.

Tepkiler karşısında sessiz kalmayan Arda Kardeşler, taraftara "İstediğini konuşalım da çekmeye utanmıyor musun?" şeklinde yanıt verdi. Taraflar arasında yaşanan kısa süreli sözlü tartışmanın ardından herhangi bir fiziki müdahale yaşanmadı. Ve kaydın kapandığı anlarda olayın tatlıya bağlandığı görüldü.