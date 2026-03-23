Danıştay VDDK Kararıyla Airbnb Vergilendirmesinde Yeni Gelişme

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu (VDDK), Airbnb işlemlerinin vergilendirilmesine ilişkin Genel Yazı'nın yürütmesini durduran önceki kararı, usul hatası gerekçesiyle bozdu. Önümüzdeki günlerde Danıştay’ın iki farklı dairesi bir araya gelerek, vergilendirme sürecinin devam edip etmeyeceğine dair ortak bir karar alacak.

Ekonomim yazarı Abdullah Tolu’ya göre, Maliye Bakanlığı, Danıştay’ın Airbnb işlemleriyle ilgili uygulamasının dayanağını oluşturan Genel Yazı’nın yürütmesini durdurma kararına itiraz etti. Danıştay VDDK ise Maliye’nin itirazını kabul etti.

'DANIŞTAY VDDK MALİYE’NİN İTİRAZ TALEBİNİ KABUL ETTİ ANCAK...'

Tolu, Danıştay’ın önceki kararını ve yeni süreci şöyle özetledi:

''Maliye bu karara karşı yasal süresi içerisinde Danıştay VDDK’ya itiraz etti!

Danıştay VDDK Maliye’nin itiraz talebini kabul etti ancak!

Danıştay VDDK,

“Davacının gelir vergisi, KDV ve konaklama vergisi bakımından bir takım düzenlemeler içeren Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 24.01.2025 tarih ve 7877 sayılı Genel Yazısı’nın tamamının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle bu davayı açtığını, dava dilekçesinin konusu ve netice-i talep başlıklı kısımlarına göre anılan istemini genel yazının belirli bir kısmına değil tamamına yönelttiğini, Danıştay Başkanlık Kurulu’nun Kararı çerçevesinde konaklama vergisine yönelik davalar ile temyiz başvurularının, Danıştay 7. Dairesi’nce çözümlenmesi gerektiğini, bu durumda dava konusu genel yazının iptali istemiyle açılan davanın gelir vergisi ve KDV’den kaynaklanan kısmının Danıştay 3. Dairesi’nin; konaklama vergisinden kaynaklanan kısmının ise Danıştay 7. Dairesi’nin görevinde olduğu, bu nedenle dava konusu genel yazının yürütmesinin durdurulması istemi hakkında Danıştay 3 ve 7. Dairelerinin birlikte yapacakları toplantıda karar verilmesi gerekirken, anılan istemin Danıştay 3. Dairesi’nce karara bağlanmasının hukuka uygun düşmediği”

gerekçesiyle Maliye’nin itirazını kabul etti (Danıştay VDDK’nın 28.01.2026 tarihli ve İtiraz No:2025/22 sayılı Kararı).

Danıştay 3 ve 7. Daireleri, Danıştay VDDK’nın bu kararına istinaden, bu konuda birlikte (müşterek) yapacakları toplantıda yeniden bir karar verecekler.

Kararın sonucuna göre bu karara karşı ya Maliye ya da davacı tarafından Danıştay VDDK’ya yeniden itirazda bulunulması bekleniyor.''