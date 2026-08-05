Galatasaray’ın transferdeki sessizliği sürüyor. Taraftar Rennes ile son oynanan hazırlık maçında yönetime büyük bir tepki göstermişti. Yönetimi eleştiren isimlerden biri de Galatasaray Kulübü Üyesi ve gazeteci Fatih Altaylı oldu. Altaylı, yönetimin transfer sürecini sert ifadelerle eleştirdi.

Altaylı, yönetimin tavrını değerlendirirken şu düşünceyi dile getirdi:

''Galatasaray’da transfer döneminin en kritik haftaları boşa harcanınca herkes “4 yıllık tatil bitti, Dursun Başkan aslına rücu etti” demeye başladı. Haksız da değiller. Önce herkes şöyle düşündü; Dünya Kupası nedeniyle transferler bekletiliyor, Dünya Kupası sona erince bombalar patlatılacak. Çünkü geçen sene rekor gelir elde etmiş, harcama limitleri en yüksek takım, Şampiyonlar Ligi’ne direkt gideceği için hem yabancılar açısından cazip hem de yapacağı masrafı geri alma olasılığı yüksek.''

TAKIMDA OYUN KURUCU YOK

''Ve tabii bir de ihtiyaç var. Geçen yıl şampiyon olunmuş ama Fenerbahçe şampiyon olmak istemediği için olunmuş. Talisca o penaltıyı atsa belki de bambaşka bir senaryo ile karşı karşıya kalınacak. Üstelik Osimhen dışındaki geçen yılın tüm transferleri sorunlu. Takımda oyun kurucu yok, savunmada yedek yok, santrforda yedek yok. Takım delik deşik. Zaten hazırlık maçları da alarm vermiş; beş gol yemiş, gol atamamış bir takım. Takımda asla oynatmayı düşünmediği oyuncuları niyeyse hazırlık maçlarında uzun süre oynatan bir teknik direktör. Ve hâlâ bir transfer yok. Tabii şimdi birilerini alacaklar. Hep yaptıkları gibi son dakika. Ama son dakikada alınan oyuncu ligin anca ikinci yarısında performans vermeye başlıyor. Ve taraftar da haklı olarak merak ediyor, “Ne bekliyorsunuz” diye.''

AZİZ YILDIRIM GİBİ SİSTEME HAKİM BİRİ VAR

''Üstelik bu yıl karşınızda çoluk çocuk yok, Aziz Yıldırım gibi sisteme hakim, başarı için ne yapması lazımsa yapacak biri var. Evet, Aziz Bey en fazla Galatasaray şampiyonluğu gören Fenerbahçe başkanı ama öyle veya böyle Fenerbahçe son şampiyonluğunu da onun zamanında görmüş. Üstelik bu yıl taraftarın beklentisi, beş yıl üst üste şampiyonlukla yeni bir rekorun kırılmasıyken yönetim sanki şampiyonluğu istemiyormuş ve hatta şampiyon olmamak için emir almış gibi davranıyor. Kimbilir belki de gerçekten istemiyorlardır. Futboldaki bu gerginlik, bu stres bitsin istiyor olabilirler.''