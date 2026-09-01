Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Amedspor yenilgisinin ardından konuştu. Yayıncı kuruluşa konuşan Tekke, "Bence yine üzücü bir akşam. Skordan bağımsız oyunun hiçbir anında kontrolü elimizde tutamadık. Bugün açıkçası çok daha farklı reaksiyon bekliyorduk bugün ama başaramadık. Bunun sorumlusu tabii ki benim. Zor 3 günün ardından böyle bir gece açıkçası beklemiyordum. Ama futbolun içerisinde var.'' dedi.

'AYAĞA KALKMAMIZ LAZIM'

Tekke, ''Ayağa nasıl kalkabileceğimizi düşünmemiz lazım. Takım ayağa kalkacak, o kesin. Sakatlarımızın düzelmesi, performanslar, hepsi baktığınızda bugün olumsuz bir gece. Yani bir önceki maçtan daha olumsuz bir gece bana göre. Ama ayağa kalkmamız lazım. Evet ligin 3. haftası, belki ilk mağlubiyet ama kötü bir mağlubiyet bence. Dolayısıyla şu andan itibaren konuşmanın bir manası yok. Reaksiyon verip bir an önce ayağa kalkmamız lazım." ifadelerini kullandı.