Fenerbahçe’de geçtiğimiz hafta yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, bugün yeni yönetimle toplanıyor. Gündemin 1 numaralı maddesi teknik direktör konusu. Yıldırım, Aykut Kocaman ismini kurmaylarına iletecek. Barış Göktürk’ün Nuri Şahin’i takımın başına getirmek istediği öğrenildi. Çoğunluk ise Kocaman’dan yana. Fenerbahçe Başkanı, çoğunluğun desteğini alıp sarı-lacivertlilerde Kocaman döneminin startını verecek. Resmi kararı bekleyen tecrübeli teknik adam, yardımcılarını belirledi. Volkan Demirel’in ekibe katılacağı öğrenildi. Diğer yardımcılar ise kulüp tarafından açıklanacak.

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