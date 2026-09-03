Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.Sarı lacivertli ekipte, sakatlığı bulunan isimlerin durumu merak edilirken, teknik heyet kötü haberi aldı. Derbinin hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de daha önce derbiye yetişeceği ifade edilen Marco Asensio'da işler tersine döndü. Derbiye yetişemeyeceği öğrenilen İspanyol orta saha oyuncusu için ameliyat olacağına yönelik iddialar ortaya atıldı. A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun ameliyat olmasıyla ilgili herhangi bir planlama yapılmadı. Tedavisi sağlık heyetinin kontrolünde ilerleyen Asensio, ameliyat olmayacak. Bu sezon Fenerbaçe'de 7 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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