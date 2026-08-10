Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Liebenau Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.
Sarı lacivertli ekipte maç öncesi iki oyuncu kadrodan çıkarıldı. Musaba ve Ederson, 2-0'ın rövanşında sahada yer almayacak.
Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Anthony Musaba, ağrıları nedeniyle kamp kadrosunda yer almayacaktır.
Futbolcumuz Ederson, viral enfeksiyon nedeniyle kamp kadrosunda yer almayacaktır.
Oyuncularımızın sağlık durumları sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.