Fenerbahçe’de seçim takvimi netleşti. Sarı-lacivertli kulüp, gece yarısı yaptığı açıklamayla Seçimli Olağanüstü Genel Kurul’un tarihini resmen duyurdu. Buna göre kongre, 29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa genel kurul, 6-7 Haziran 2026’da çoğunluk aranmaksızın yapılacak. Kulüpten yapılan açıklamada, genel kurulun Kadıköy’de bulunan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile eski Kenan Evren Lisesi arsasında saat 10.00’da başlayacağı belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, kongrede kulübün geleceğini ilgilendiren gündem maddelerinin görüşüleceğini aktarırken, seçim sürecinin camiada büyük heyecan yarattığı ifade edildi. Öte yandan genel kurula katılma hakkı bulunan üye sayısının 44 bin 741 olduğu açıklandı. Üyelerin giriş kartlarını kimlik ibraz ederek ve ilgili listelerde imza attıktan sonra teslim alabilecekleri bildirildi. Başkanlık ve yönetim kurulu adaylığı için başvuruların ise 22 Mayıs 2026 saat 18.00’e kadar yapılabileceği duyuruldu.

