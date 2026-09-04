Transfer döneminin son gününde savunma hattını yerli bir isimle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Konyaspor'un tecrübeli stoperi Adil Demirbağ için harekete geçti. Sarı-Lacivertli yönetimin, başarılı savunmacı için Konyaspor kulübüne resmi teklifini ileteceği ve oyuncu cephesini görüşmeler için çağırdığı öğrenildi.

Yağız Sabuncoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'nin, Adil Demirbağ transferi için Konyaspor'a 4.5 milyon euro bonservis bedeli sunduğu ve taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

CİHAN KAMER "KAPATTIK" DEMİŞTİ

Son gün gerçekleşen bu transfer hamlesi, Fenerbahçe Futbol Sorumlusu Cihan Kamer'in kısa süre önce yaptığı açıklamaları yeniden gündeme getirdi. Kamer, kulübün transfer gündemini kapattığını şu ifadelerle duyurmuştu:

"Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır. YouTuber arkadaşlarımız yeni yeni hikayeler yazmasın. Bitti, kapandı. Alınacaksa 1 tane genç 23 yaş altı alınacak. Onunla ilgili toto başlamıştır. YouTuber'lar şimdi onlarca alakasız futbolcuyu izlersiniz. Yerli yabancı transfer sezonumuz bizim açımızdan kapanmıştır."