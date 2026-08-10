Kadıköy'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçını 2-0 kazanan Fenerbahçe, Sturm Graz deplasmanına gidecek. Liebenau Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı, İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jose Naranjo ve Marcos Cerdan Aguilar üstlenecek.
İŞTE TUR ATLAMA İHTİMALLERİ
Sarı-lacivertlilere tur için galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet dahi yeterli olacak.
Ev sahibi ekibin 2 farklı galibiyeti durumunda eşleşme uzatmalara gidecek. Sturm Graz'ın 2'nin üzerindeki farklı galibiyetlerinde ise sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Fenerbahçe, turu geçmesi halinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ve Çekya'nın Sparta Prag takımlarından biriyle gruplara katılabilmek için play-off mücadelesine çıkacak.
TEK EKSİK OOSTERWOLDE
Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında tek eksik oyuncusu bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde turun ilk maçında sakatlık yaşayan Hollandalı oyuncu Oosterwolde, rövanş maçında yer alamayacak.
MUHTEMEL İLK 11
Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:
Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.