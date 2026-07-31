Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile oynayacağı ilk maçın hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Chris Kavanagh oldu.

Sarı lacivertliler, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00’de Sturm Graz’ı konuk edecek. Cavanagh’ın yardımcılıklarını Ian Hussin ve Neik Davies yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Robert Jones olacak.

Fenerbahçe - Sturm Graz maçının Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda yine İngiltere’den Stuart Attwell oturacak. AVAR’da ise Peter Bankes görev yapacak.