Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Maçın oynanacağı Graz Liebenau Stadı'nda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Öte yandan antrenmanı Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve yönetim kurulu üyeleri de yerinden izledi. Sarı-lacivertli ekip, yarın TSİ 21.30'da Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

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